VAATA TREILERIT ⟩ Tulevik on Hiina seebiooperite päralt: need teeb valmis tehisaru

Tuntud Hiina teleritootja TCL andis avalikkusele teada, et neil on valmimas esimene tehisintellektiga loodud romantiline komöödia «Järgmine peatus – Pariis». Keegi seda telekatootjalt ei oodanud ja ilmselt ka ei tellinud, aga kui see on võimalik valmis saada ilma filmimeeskonda palkamata ja Pariisi minemata, siis miks mitte. Telekatootjale on kasulik, kui nende tooteid ikka kasutatakse millegi vaatamiseks, pealegi on TCL-il oma tasuta striiminguteenus TCLtv+.