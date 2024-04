JUBA SEL LAUPÄEVAL Dubais hakkavad mõõtu võtma need tavatud ralliautod

See on justkui Grand Prix tarkvara inseneridele, kus võistlustulle astuvad kaheksa meeskonda, kasutades identseid Dallara Super Formula SF23 autosid ja sama autonoomset tehnoloogiapaketti. Võistluse eesmärk on näidata, kui kiiresti ja efektiivselt suudavad meeskonnad oma kodeerimisoskusi, tehisintellekti algoritme ja masinõppe tarkvara rakendades autosid juhtida.