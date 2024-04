SAMSUNGI ESINDAJA VASTAB Samsung paneb tehisintellekti koduseadmetesse - mis saab edasi?

Teame, et kõik inimesed on erinevad ja see, kuidas nad tehnoloogiat oma kodus kasutavad, on üsna ainulaadne.

NQ8 AI Gen3 protsessor on näiteks meie kõigi aegade kiireim ja uuenduslikum protsessor, mille seadmesisene mootor (NPU - Neural Processing Unit ehk närvivõrguüksus) on kaks korda kiirem, kui meie eelmine Gen2 mudel ja kasutab kaheksa korda rohkem närvivõrke.

Sisu parandatakse tehisintellekti abil kehvema kvaliteediga SD-, HD- ja 4K-pildi pealt Neo QLED 8K kvaliteedi lähedaseks, samuti on nüüd 1,8 korda suurem vertikaalne eraldusvõime, kui eelmise põlvkonna Neo QLED 4K-l. See on kuni umbes 90% parem selguse ja detailsuse tase võrreldes algse sisuga. See tähendab, et olenemata kasutaja vaadatava sisu algsest eraldusvõimest muudab 8K üles-skaleerimine selle suure eraldusvõimega pildiks.