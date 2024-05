Ukrainlased võtsid droonide vastu kasutusele Türgi moodsa «linnujahipüssi»

Poolautomaatsel Hatsan BTS12-l on märkimisväärne täpsus ja see suudab tabada sihtmärke kuni 120 meetri kaugusel tulistamissagedusega kümme lasku minutis. Kaevikule lähenev või üle lennanud droon oleks seega võimalik alla tuua.

Lisaks on juba välja töötatud ka spetsiaalset laskemoona haavlipüssidele, mis lennutab välja pisikese võrgu, et veelgi kindlamalt üliväikest õhusõidukit tabada:

Ukrainlastel on ka muid odavaid käepäraseid vahendeid välja mõeldud droonide tabamiseks. Selleks, et pihta saamise võimalused oleksid suuremad, keevitati ümmargusele raamile kokku näiteks kuus AK-74 automaati, mille päästikud on samuti mehaaniliselt ühendatud. Ühe vajutusega saab drooni poole saata kuuekordse valangu, mis tähendab, et mõni kuul võib niimoodi kindlamini drooni tabada ja selle ka alla tuua.