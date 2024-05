ARVUSTUS Terve nädala kestev nutikell Fit 3 on juba tõeliselt väike

Huawei nutikelladega pole muidugi üllatuseks, et nende akud kestavad nädala või paar. Küll aga on need ümmargused kellad olnud üsna suured. Nüüd on Huawei välja toonud tõeliselt õhukese ja kerge randmeseadme, mis paljude jaoks lisaboonusena on välimuselt äravahetamiseni sarnane Apple Watch SE-le, nii et eemalt on võimatu vahet teha.