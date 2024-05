EI AVALDANUD MULJET Laserrelvad pole lõpuni need, mida Pentagon lootis

Moodsa lahingu suurima nuhtluse - droonide vastu suunatud energiarelvad, nagu laserid ja mikrolainerelvad, on reaalses maailmas siiski veel üsna saamatud. Lähis-Idas kasutati seda pärast hiljutist mehitamata õhusõiduki (UAV) rünnakut USA vägede vastu.

Vaatamata praegustele raskustele usub USA armee relvade soetamise juht, et energiarelvadel on siiski tulevikku ja teenistus jätkab nendega katsetamist, kuni need on lõpuks piisavalt võitlusvõimelised, kirjutab Popular Mechanics.

USA kongressi ees küsimustele vastates rääkis armee assistent Douge Bush täpsemalt laserrelvast DE M-SHORADS, mille on välja töötanud Kord Technologies ja mis ühendab 50-kilovatise laserrelva Stryker jalaväe lahingumasinaga. Süsteem sisaldab ka sihtmärgi tuvastamise, jälgimise ja tulejuhtimise süsteemi. Tulemuseks peaks olema võimas õhutõrjerelv, mis suudab tulistada vaenlase droone sõna otseses mõttes valguse kiirusel.

Kümme korda võimsamat relva on veel arendamas Lockheed Martin, mille jaoks eraldas Pentagon juba vajalikud ressursid.

Keerulise relva lihtsad vaenlased: tolm ja soojus

Bush ütles kongressi esindajatele, et Strykeri ja 50-kilovatise laseri kombinatsioon ei ole vähemalt praegu õhutõrje jaoks piisavalt hea, et kasutama hakata. Ta märkis, et sellel on probleeme suurema võimsusega laserite kasutuselevõtuga. «See võimsustase, 50 kilovatti,» selgitas ta, «on keeruline integreerida sõidukisse, mis peab pidevalt ringi liikuma. Soojuse hajumine, elektroonika hulk, sõiduki kulumine taktikalises keskkonnas võrreldes kindla kohaga on põhilised probleemid.»

Laserit DE M-SHORADS hakati katsetama juba 2021. aastal. Selle puuduste kõrvaldamine nõuab aga lisapingutust. Praegu on laserrelvaga kerge õppustel, kuid raske lahingus. Foto: Postimees