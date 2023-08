POOL MEGAVATTI ⟩ USAs ehitatakse valmis ajaloo võimsaim laserrelv, mis hakkab õhutõrjet tegema

Ukraina sõda on näidanud, et vaenlase rünnaku vastu on vaja kiiret, tõhusat ja odavat laskemoona. Pentagon on selleks plaaninud kasutusse võtta uusi laserrelvi, kuid nüüd telliti Lockheed Martinilt järgmise põlvkonna laser, millel on juba võimsust 500 kilovatti.