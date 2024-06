Kas ja millal jõuab «GTA 6» arvutile? Aga kaua peame ootama «GTA 7» tulekut?

Mängu kodulehel on märgitud, et praeguse seisu kohaselt 2025. aastal ilmuv teos jõuab esmajoones PlayStation 5 ja Xbox Series X/S konsoolidele. Arvutimängurid aga küsivad – mis nendest saab?

Kaua PC ootama peab?

«Uudise puudumine ei ole midagi, mida saaks kivisse raiuda, sest ainus asi, mis juhtub pärast uudise puudumist, on uudis, ma arvan, või uudise jätkuv puudumine , ma arvan, et ka see võib juhtuda.»

«Mulle ei tundu, et kumbki oleks kivisse raiutud,» kõlas Zelnicku vastus küsimusele, et kas ja millal võiks oodata uudiseid PC-versiooni kohta.

«Usun, et meie ettevõtte õige strateegia on olla seal, kus on tarbija, ja ajalooliselt on see ettevõte jõudnud tarbijate poole kõikjal, kus nad on, mis tahes mõistlikul platvormil aja jooksul.»