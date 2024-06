Elon Muski satelliidid tekitavad parajat peavalu ka lennukijuhtidele

Kasvava satelliidiparve mõju võib segada nii astronoomilisi vaatlusi kui ka lennundust ning see probleem muutub üha teravamaks, sest ka Hiina tahab lendu saata veel kümme tuhat sidesatelliiti.

Hiljuti avaldatud uuring käsitleb seda, kuidas SpaceXi Starlinki satelliitide peegeldunud päikesevalgus võib häirida maapealseid ja õhus toimuvaid tegevusi.

Kaks teadlast uurivad, kuidas Starlinki satelliidid tunduvad maapealsetele vaatlejatele päikese teatud nurkade all väga heledad ning võtavad tähelepanu alla varasemad juhtumid, kus see heledus on mõjutanud lendusid Maal.

See uuring võib aidata kosmoselaevade tootjatel välja töötada konkreetseid lahendusi heleduse vähendamiseks, mis leevendaks probleeme peegeldamisega.

Starlinki satelliidid tähistaevas: kosmosepilt saab rikutud, kui üle selle veavad triipe heledalt peegeldavad SpaceXi-i satelliidid. Foto: Peter Komka / EPA / Scanpix

Väljaanne Universe Today küsis uuringu ühelt autorilt Anthony Mallamalt, kes töötab Rahvusvahelise Astronoomialiidu (IAU) «Pimedate ja Vaiksete Taevade Kaitse Keskuses Satelliitide Parvede Häirete Eest» (Center for the Protection of Dark and Quiet Skies from Satellite Constellation Interference). Arutluse all olid uuringu motiivid, olulisemad tulemused, võimalikud järeluuringud, Starlinki satelliitide heleduse mõju tähtsus ja tulevikulahendused.

Miks satelliidid helendavad silmipimestavalt?

Mallama selgitas, et uuringu jaoks viisid nad läbi geomeetrilise analüüsi Starlinki satelliitide heledusest, lähtudes päikese asukohast ja paistmise nurgast. Hoolimata SpaceXi pingutustest vähendada Starlinki satelliitide peegeldusvõimet, on need ikka üsna pimestavad, kuna peegeldust vähendati ainult siis, kui satelliidid on otse üleval.