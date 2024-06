REPORTAAŽ Suur Amazoni tehisaru pilv on siinsamas teisel pool merd ja aina suureneb

Küsimusele, kui lihtne on idufirmade programmis osaleda, vastab startupide programmi juht: «loodetavasti on see üsna lihtne. Meie meeskond töötab erineva suurusega idufirmadega, alates algfaasist kuni IPO-ni. Otsime selliseid idufirmasid, kes on saanud riskikapitali või ingelinvestorite rahastuse, kuid oleme vajadusel väga paindlikud.»

O'Connor usub, et generatiivne tehisintellekt on alles algusjärgus ja see muutub järgmise viie aasta jooksul veelgi võimsamaks tööriistaks. Tulevikus saab iga idufirma olema tehisaru-põhine, sarnaselt sellele, nagu tänapäeval on pea iga iga tehnoloogia-alane idufirma (vähemalt sõnades) pilvepõhine, kuigi ilma pilves olemata olekski praegu juba teenuseid pakkuda üsna keeruline. Tulevikus käib sama asi tehisintellekti kohta.

Tehisaru suur väljanäitus: mida sellega kõike teha saab?

Kuigi Amazoni suurel konverentsil Stockholmis leidus viiekümne töötoa ja esinemise seas teemasid üsna sügavuti pilveteenustega tutvumiseks, oli üks mitte vähem oluline osa ka messiala. Mis muu kui tehisaru valitses ka seal.

Idufirma Proto hologrammikastist oleme juba varemgi kirjutanud, siingi on mängus tehisintellekt, et ruumilist pilti üle kanda. Ühes messiboksis seda kohtaski. Foto: Kaido Einama

Siin on aga veel mõnesid põnevamaid lahendusi, mida näitusel näidati.