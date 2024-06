Vaata, mida suudab moodsaim maja hinna maksev piloodikiiver

Lockheed Martini uus F-35 Lightning II on maailma kõige kallim sõjalennuk, mille hind ulatub 100 miljoni euroni ühe lennuki kohta ja selle ülalpidamine maksab 6 miljonit eurot aastas. Üks selle lahingumasina kõige muljetavaldavamaid osasid on kiiver, mida vaja lennuki juhtimiseks. See peidab endas tehnoloogiaid, mis näivad pärinevat parimatest kosmoseulmekatest.

Praeguseks on investeeritud ligikaudu 1,7 triljonit dollarit (1,6 triljonit eurot) 5. põlvkonna mitmeotstarbelisse F-35 programmi, kuid juba on arendamisel ka 6. põlvkond.

Tehnoloogiliselt on see maailma kõige arenenum hävituslennuk, mis kasutab vargtehnoloogiat, et vältida avastamist, samuti radarite häirimise võimekust ja suudab saavutada kiirusi üle Mach 1,6 (1200 km/h). Lennuk võib kanda üle kaheksa tonni sisemusse peidetud relvalaadungit ja on varustatud peaaegu kõigi võimalike anduritega: aktiivse radariga (AESA), elektroonilise/optilise sihtimissüsteemiga (EOTS) ja muidugi ülimoodsa kiivri ekraanisüsteemiga (Helmet Mounted Display System ehk HMDS).

Üks kolmest F-35 variandist suudab isegi vertikaalselt startida ja maanduda (VTOL) või lihtsalt õhus hõljuda ühe koha peal.

Rohelise ekraani asemel kõik kiivrisse