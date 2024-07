See on vajalik mängijate ühendamiseks, ütleb arendaja PlayStationi omaduse kohta, mis Eesti mängurid ukse taha jätab

Nii ongi juba praegu võimatu osta ja mängida näiteks kolmanda isiku vaates seiklusmärulit «Ghost of Tsushima,» mis suutis geoblokeeringust hoolimata üpriski edukas olla.

Tulevikus peame suu puhtaks pühkima paari aasta tagusest superhitist «God of War: Ragnarök». Samuti jääb eestlastel arvutil mängimata juba sel suvel ilmuv tulistamismäng «Concord».

Just viimase teose arendaja on põhjendanud, miks on vajalik tülika geoblokeeringu põhjustanud jabur nõue.

Nimelt kuulutas PlayStation kevade lõpus, et tulevikus peavad kõik arvutimängurid siduma oma Steami konto PlayStation Networki kasutajaga.

«See on vajalik mängijate ühendamiseks,» sõnas «Concordi» arendaja Firewalk Studios esindaja Kim Kreines portaalile Eurogamer.

«See võimaldab ristvõrgus mängimist, platvormide vahelist salvestust, see on oluline osa,» ütles Kreines.

«Eesmärk on, et mängijad saaksid kokku,» lisas peategelase kujundaja Jon Weisnewski. «Ja selleks, et meil oleks koos PC-mängijad ja PlayStation 5 mängijad, et see ristvõrgus mängimine ja -salvestamine toimiks, on see kiht, mis peab olemas olema – just tehnilisel tasandil.

«Nii et eesmärk on saada mängijad kokku, et lõbutseda ja koos mängida, see on osa sellest kogemusest.»

Kui PlayStation kõnealusest nõudest maikuus rääkis, said nad hävitava kriitika osaliseks. «Me alles õpime, mis on arvutimängijatele parim, ja teie tagasiside on olnud hindamatu,» ütles PlayStation toona.

Tol hetkel polnud geoblokeering veel kohale jõudnud.