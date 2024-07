VIDEO Volkswagen toob autotehasesse humanoidrobotid

Humanoidrobotid tulevad aina enamatesse autotehastesse, kuigi skeptikud ei pea neid nii kasulikeks, et võiksid inimesi või tööstusroboteid kohe asendama hakata. Tulevik siiski liigub selles suunas, nii et las need siis harjutavad töö tegemist.

Niimoodi nagu on juba juhtunud BMW ja Mercedese autotehastes, saab olema ka Volkswageni tootmises: koostöös Hiina robotitootjaga UBTech asendatakse töötajad tootmisliinil käte ja jalgadega inimesesarnaste masinate - humanoidrobotitega. Näib, et see trend on saamas juba pöördumatuks.