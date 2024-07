Uus kergete akudega elektrilennuk võib lennata kuni 3000 kilomeetri kaugusele

Esimest korda avalikustas Hiina ettevõte sellise lennuki lennuulatuse juuni lõpus pärast koostöö alustamist Hiina riigile kuuluva lennukitootjaga Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

CATL-i asutaja Zeng Yuqun teatas, et ettevõte on juba läbi viinud testlende neljatonnise tsiviillennukiga ning näidisakud on juba lennukites kasutusel.

Autofirma panustab ka kaheksatonnise kerge elektrilennuki turule toomisesse, mis peaks samuti valmima aastatel 2027 või 2028 ning mille oodatav lennuulatus on umbes 2000 kuni 3000 kilomeetrit, lisas Zeng.

Lennukiplaane tutvustati 15. Maailma Majandusfoorumi ühel sessioonil, mis on tuntud ka kui «Suvine Davosi Foorum», mis toimus juunis Kirde-Hiinas Liaoningi provintsis Dalianis.

Arendatavas lennukis kasutatakse CATL-i enda välja töötatud suure energiatihedusega kerget akut, mis on elektrilennunduse üks võtmekomponente. Tavalised akud kipuvad olema lendamiseks vajaliku energia talletamiseks liiga rasked.

Umbes aasta tagasi esitles CATL oma uut energiatihedat akupatareid, mis sobiks lennukeisse. Foto: CATL

CATL-i andmetel saavutab nende aku energiatiheduse kuni 500 Wh/kg, tagades samal ajal ka kõrge ohutustaseme.

CATL arendab lisaks ka uut põlvkonda naatrium-ioonakusid, mille väljalaskmine on plaanitud järgmiseks aastaks ja milles ei pea kasutama kallist liitiumi. Seda tüüpi aku peaks pakkuma veel paremaid omadusi nii kulude, eluea ja madalatel temperatuuridel töötamise osas. Tehnoloogilise küpsuse skaalal 1 kuni 10 on firma teatel nende naatriumaku projekt praegu tasemel 7. Selle puuduseks on praegu veel madalam energiatihedus ja raskem kaal kui liitiumakudel, kuid mõlemat puudujääki vähendatakse uute arenduste ja tehnoloogiatega. Naatriumakude loomisega tegeletakse ka teistes riikides, näiteks USA-s saab neid osta.

Hiina lennuki- ja autotootjad ning lennufirmad on juba näidanud valmisolekut futuristliku elektrilise õhutranspordiga kärmelt edasi liikuda. Hiinas on sertifitseeritud täielikult eHangi eVTOL-i ehk vertikaalse õhkutõusuga elektrilise lennutakso tegevus juba aastaid enne, kui USA või Euroopa reguleerivad asutused on valmis sarnaseid kommertslende lubama, kirjutab New Atlas. Kas kiirelt väljastatud load end ka õigustavad, näitab aeg.