Samsung tõi turule kaks uut nutikella ja juhtmevabad kõrvaklapid

«Ilmselt suurim uuendus meie kantavate seadmete kategoorias on Galaxy Watch7 Ultra, mis on tavalisest nutikellast pisut suurem, eriti vastupidav ja kauakestva akuga kell, mis on mõeldud eriti võimekatele ja aktiivse eluviisiga inimestele.»

«Galaxy Watch7 on samas samuti saanud palju uusi tervisefunktsioone. Samuti on mõlemal kellal nüüd sarnaselt Samsungi nutitelefonidega Galaxy AI ehk tehisintellekti funktsioone,» sõnas Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.

Lisaks saab kelladega jälgida kõikvõimalikku tervise- ja treeninguinfot, näiteks mõõta kehakoostist, võtta EKG-d ja mõõta vererõhku.

Treeninguhuviliste jaoks on olemas spetsiaalne võistlusrežiim enese motiveerimiseks ja eelmiste tulemuste ületamiseks, mis paneb sulle kõrvale eelmise treeningu tulemuse, et püsiksid sellega samal joonel ja oleksid motiveeritud.

Kahest kellast võimsaim on Galaxy Watch Ultra. Tegemist on 47 mm sihverplaadiga kellaga, mis on oma disainilt natuke kandilisem, kuid säilitab Samsungi kelladelt tuntud ovaalse stiili.

Tegemist on eriliselt vastupidava seadmega, mille osalt on valmistatud ülitugevast titaanist. Mõistagi on seade veekindel, reitinguga 10 ATM, mis lubab seda viia kuni 100 meetrit alla merepiiri ja kuni 9 kilomeetrit üle merepiiri. Samuti on kellal spetsiaalselt triatleetidele ja duatleetidele mõeldud lahendus, kus korraga saab mõõta mitut treeningut ja neid ei pea eraldi käivitama ühe lõppedes.