ARVUSTUS Pehme haamriga pähe: kõrvaklapid Sony Ult Wear - midagi uut või lihtsalt uus nimi?

Sony on oma teada-tuntud kõrvaklappide sarjaga 1000X olnud mürasummutuse kategoorias juhtival kohal juba alates 2016. aastast. Nüüd välja tulnud kõrvaklapid ULT Wear on mõeldud aga neile, kellele meeldib just see sügav bass, mida kontsertidel lastakse suurtest lavakõlaritest ning mis paneb õhu tuntavalt värisema, nii et muusikat saab tunnetada kasvõi läbi naha.