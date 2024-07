Venemaa alustab sellest laiatarbeliikurist tapvate relvade tootmist Ukraina vastu

Venemaa kasutab tavalistest poodidest kättesaadavaid hoverboard'e ehk tasakaalu säilitavaid skuutreid, et arendada roboteid, mida kasutatakse lahinguväljal Ukrainas.

Neljarattaline robot, mis on saadud kahe hoverboard'i ühendamisel, on kasutusel nn suitsiidirünnakuteks, varustuse liigutamiseks või suitsukatte tegemiseks.

Mõlemad vaenupooled on Venemaa-Ukraina sõjas kasutanud ohtralt erinevaid improviseeritud droone. Mustal merel on Ukraina kasutanud näiteks mereskuutritest ehk Jet Skidest ja kiirpaatidest arendatud mehitamata laevastikku. Kuid on ka õhus lendavaid multikoptereid ja mudellennukeid, mille puhul on tavalisest kaubandusvõrgust saadaval olevad üliodavad vidinad ümber ehitatud kallist lahingumoona asendavateks relvadeks.

Mõlemad pooled arendavad ka odavaid maapealseid roboteid, kusjuures Venemaa uusim projekt on äärmuslik näide, mismoodi saab üliodavast vahendist teha üsna kallist lahingurobotit asendava seadme, kirjutab New Scientist.

Drone kamikaze terrestre fabriqué à partir de quelques gyroscooters (hoverboards) et d’une mine antichar. pic.twitter.com/IEjNnfhGE7 — Ken Manix, le pancratiaste 360° (@ManixKen) July 12, 2024

Vene militaargrupp Kaks Majorit on oma projektist postitanud Internetti videoid, kust on näha, et nende seadeldis on küll rohmakas, kuid töötab, koosnedes kahest hoverboard'ist, mis on ühendatud neljarattaliseks sõidukiks. Sellele on pannud nad hellitusnimeks «Võitlusprussakas». Videod näitavad, et kulgur suudab liikuda erinevatel maastikel, sealhulgas kõrges rohus.

Lahinguks valmis