6. PÕLVKOND Kolme riigi ühistöös loodavalt superhävitajalt kergitati nüüd saladuskatet

Suurbritannias ametlikult tuntud kui Tempest, on uus hävituslennuk kolme riigi suur ühisprojekt, mis sündis 2023. aasta detsembris, kui koostööd tegevad valitsused otsustasid ühendada Suurbritannia juhitud BAE Systemsi programmi Tempest, mida arendatakse Itaalia abiga ning millega liidetakse Jaapani Mitsubishi F-X hävituslennuki projekt.

Eile alanud Farnborough´ lennundusnäitusel avalikustatud uus 6. põlvkonna hävitaja kontseptsioon näitab oluliselt paranenud kere aerodünaamikat, mille kõige ilmsem täiustus on suurendatud ja muudetud delta-tiib, mis pakub paremat juhitavust ja manööverdamise paindlikkust.

Global Combat Air Programmi (GCAP) 6. põlvkonna hävitajate kontseptsiooni näidati Farnborough rahvusvahelise lennunäituse avapäeval. See lennunduse tippkohtumine on tavaliselt kohaks, kus lennukitootjad sõlmivad miljardite eurode suuruseid tehinguid. Lennundusnäitus kestab 26. juulini. Foto: Neil Hall / EPA / Scanpix

Õhuvõtuavad on disainitud nurga all, et parandada vargset iseloomu radaritele nähtamatuks jäämisel, v-kujulise saba ette paigutatud kõrgendatud osa peidab aga mootorite õhu sisselaske S-kujulist kanalit, mis vähendab samuti eesmist radarijälge.

Lisaks viidatakse parendatud väljalaskesüsteemidele, mis vähendavad kuumusjälge erinevate termoanduritega avastamiseks ja väiksemat tagumist radarijälge.

Laseri jaoks vajalik elekter pardal olemas

Uues kuuenda põlvkonna lennukis on ka hoopis teistsugused energiavajadused.

Rolls-Royce´i poolt ehitatav reaktiivmootor on kümme korda suurema võimsusega kui praegustes hävituslennukites kasutatavad mootorid ning suudab toita suunatud energiarelvi, sealhulgas lasereid.

Insenerid juba töötavad: kuuenda põlvkonna hävitaja keredisaini ja tehniliste süsteemidega juba töö käib. Foto: BAE Systems

Lisaks on mootoril integreeritud elektriline starter-generaator, mis on paigutatud mootorituuma sisse, säästes ruumi ja pakkudes veelgi rohkem elektrivõimsust. See kõrvaldab ka tavakonfiguratsioonis vajaliku käigukasti, mille puhul generaator paigaldatakse mootori välisküljele.

Lendur asub täiendatud reaalsuses