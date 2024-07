USA salateenistus otsustas pärast atentaadikatset oma snaipripüssid välja vahetada

Iga pakkuja peab testimiseks esitama neli relva ja muid lisatarvikuid.

USSSi direktor Kimberly Cheatle märkis varem, et nende organisatsioonil on praegu iga päev ülesandeks kaitsta 36 konkreetset eriti tähtsat isikut ehk VIPi, keda ta siiski nimeliselt ei maininud, samuti USAd külastavaid välisriikide juhte. Cheatle tunnistas Esindajatekoja järelevalvekomitee kuulamisel, et 13. juuli sündmus, kui presidendikandidaat sai kõrvast kergelt haavata, oli suurim operatiivne ebaõnnestumine salateenistuses aastakümnete jooksul.

Kes on salateenistuse snaiprid?

Salateenistuse tagasiastunud direktor Kimberly Cheatle on avalikult kiitnud snaipri kiiret tööd, kes tabas Trumpile atentaadikatse teinud tulistajat surmavalt. Kuid nüüd vaatab snaiprimeeskonna tööd üle peainspektori büroo, mille eesmärk on teha kindlaks, kui hästi on üksus valmis sündmustel ähvardavatele ohtudele reageerima, kirjutab ABC News. Salateenistus oli juba allutatud üldisemale uurimisele ja sai ka USA kongressi kutse kuulamisele seoses tulistamisega Trumpi kampaania miitingul. See on kõige intensiivsem kontroll, millega agentuur on silmitsi seisnud pärast president Ronald Reagani tulistamist 1981. aastal.

Politsei snaiprid Donald Trumpi kampaaniaüritusel Butleris 13. juulil 2024. Foto: Gene J. Puskar / AP / Scanpix

Snaiprimeeskond, kes tegutses sündmuskohal, on väga «elitaarne» ja sinna on üliraske pääseda. Counter Sniper Team asutati 1971. aastal ning pakub lisaks luureandmeid ja vaatlusi võimalike ohtude kohta, et kaitsta USA presidente, asepresidente, esimesi leedisid ja teisi tähtsaid isikuid vastavalt valitsuse aruandlusbüroo 2020. aasta aruandele föderaalsete taktikaliste meeskondade kohta.

Salateenistuse (USSS) asutas USA president Abraham Lincoln 1865. aastal ning see on kaitsnud Ameerika poliitilisi juhte ja nende perekondi üle 150 aasta. Sellest eliitrühmast antakse vaid üksikutele väljavalitutele prestiižne tiitel «salateenistuse snaiper» ja nad paigutatakse tulejoonele, et peatada võimalikke mõrvakatseid.

USA salateenistus reageeris 13. juulil kiiresti, kasutades senist snaiprirelva Mk13, mis oli varustatud Nightforce ATACR 7-35x56 Scope'i ja RAPTARi kaugusmõõtjaga. Selle relva kohta saab lähemalt lugeda siit.