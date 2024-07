Endine arendaja: ma arvan, et «GTA 6» valmistab paljudele pettumuse

Obbe Vermeij lahkus Rockstar Gamesist küll juba aastal 2009, ent oli osaline «GTA III» ning sellele järgnenud järjeosade sünni juures. Seega pole kahtlustki, et mees mõistab, millest räägib.

Mehe sõnul ei pruugi teos vastata mängijate ootustele. «Ma ei usu, et see erineb GTA 5-st väga palju. Ma arvan, et paljud inimesed võivad olla esimesel päeval veidi pettunud," ütles Vermeij hiljutises intervjuus.