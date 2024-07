ARVUSTUS Olümpialase voldiktelefon Galaxy Flip6: kallis, aga spordib ka tavakasutaja käes

Samsung Galaxy Flip6 on volditavate telefonide uusim täiendus, mis tõstab küll selle klassi mobiilide latti veel veidi kõrgemale, kuid väga suurt hüpet uuele tasemele seekord ei tehtudki. Disainis on pisitäiendusi, jõudlus sai veidi parem, aku suurenes ning muidugi on telefoni sees rohkelt tehisintellekti funktsioone, mida aasta tagasi veel polnud.

Klapptelefon on tagasi ja paljudele, näiteks sisuloojatele see formaat sobib. Tavalisele kasutajale tähendab aga ühes tükis, kuid volditav vaevumärgatatava murdekohaga ekraan mugavust, aga samas ka kopsakat hinnalisa võrreldes tavaliste telefonidega.

Ekraani murdekohta pole palja silmaga pea üldse näha. Foto: Kaido Einama

Mõnedele võib see kuhjaga ära tasuda, arvestades kompaktset poole väiksemat suurust, mõned aga, kes tahavad pigem mängu- või kaameraomaduste poolest kõige paremat mudelit, peaksid vaatama konkurentide poole.

Välimus ja disain: vahet teha on raske

Samsung on Galaxy Flip6 puhul otsustanud jääda truuks oma eelkäijale, säilitades peaaegu identse välimuse Galaxy Flip5ga. Esmapilgul tunduvad need kaks seadet olevat täiesti ühesugused, kuid lähemal vaatlusel ilmnevad mõned peenemad muudatused. See pole halb, sest kui oled teinud hea lahenduse, pole põhjust seda niisama ära muutma hakata.

Flip6 on pisut kitsam ja selle servad vaevumärgatavalt kandilisemad, andes telefonile moodsama välimuse, mida märkab alles siis, kui eelmise aasta Flip5ga kõrvuti panna. Telefon kaalub 187 grammi, mis teeb selle käes hoidmise mugavaks ja tasakaalustatuks.

Telefoni servad on kitsad. Foto: Kaido Einama