LÕPUKS OMETI Google toob oma Pixel 9 seeria tooted ametlikult Eestis müügile

Google´i ametlikus poes store.google.com on küll olemas meie lähinaabrid Soome, Rootsi ja Taani ning nende riikide kaudu on poolametlikult Google´i Pixel-telefonid ka varem Eestisse jõudnud (näiteks testisin ma hiljuti siin ühes poes müügil olnud Pixel 8 Pro -d), kuid puudus kindlus tootja toe osas ja Eestis polnud veel ühtegi Google´i ametlikku müüjat.

Nüüd on Eestis kaks ametlikku Google´i seadmete müüjat, nagu kinnitati Google´ist Postimehele: ametlik sideoperaator turule tulevatele toodetele on Telia ning jaemüüja Euronics.

Mida oodata Google´i telefonidelt?

Google on oma Androidiga telefonidega alati väga tugevalt esinenud, eriti just tarkvara osas. Kuna Android on Google´i enda arendatud, siis Pixeli telefonid saavad tavaliselt esimestena uuendusi, mis alles hiljem teiste tootjate telefonidesse jõuavad (kui jõuavad). Sellepärast on see mobiil täis funktsioone, mida mujalt alati ei leia ning muidugi on Google oma seadmetesse sidunud ka oma Gemini tehisaru.