ARVUSTUS ⟩ Proovitud: Google tegi ise kõige parema Androidiga telefoni Pixel 8 Pro

Eestis kipub viimasel ajal hea kaameraga telefonide valik kitsamaks jääma. Samsung ja Apple on tippkaamerate turu juba omavahel peaaegu ära jaotanud, natuke kohtab veel muid eksootilisemaid mudeleid. Google aga ametlikult Eestis oma telefone ei müü, kuid neid saab siit osta ikkagi. Kui tahad head Androidiga mudelit, siis tasubki Google´i enda toodangu poole vaadata, see on nüüd põhjalikult järgi proovitud ja hea valik pildistajale.