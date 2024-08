ARVUSTUS PlayStation tõi turule aasta suurima ebaõnnestuja, mis pole isegi halb

Kaardid, millel tegevus toimub, ei jää mitte millegagi meelde. Märul on küll adekvaatne, ent pisut jääb tempost puudu. Eriti ilmselge on see eelmainitud kiiruskatsete puhul, mille läbimine tundub rohkem loivamisena.

Täismängu boonus avatud beetatesti ees on minimaalne. Olin enim huvitatud teose taustalugu avavast sektsioonist, mis toona lukus oli.

Foto: Firewalk Studios

Nüüd aga selgus, et tegemist on kõige mõttetuma osaga mängu juures, sest 90% ulatuses (kujundlik liialdus, sest ametlikult pole ma antud protsenti välja arvutanud) räägitakse lihtsalt erinevatest marsruutidest läbi kosmose.

Lisaks on antud kirjeldused kirjutatud äärmiselt igavalt, iseloomustades suurepäraselt tervet mängu. Justkui oleks arendajatele öeldud, et lõbusa mängu tegemine on keelatud.

Mängu looja Firewalk Studios on väitnud, et arendustöö kestis kaheksa aastat. Selle tulemuseks on saadud äärmiselt kvaliteetne mäng, kuid mis ei suuda tänapäeva mängumaastikul enda kohta leida.

Foto: Firewalk Studios

Teose arendus algas ajal, mil hero shooter žanri populaarsus oli hoopiski teine kui praegu. Sestap pole ka imestada, et näiteks arvutil on tegemist aasta ühe suurima ebaõnnestumisega.

Tipphetkel suutis mäng (vähemalt SteamDB andmetel) ligi meelitada vaid 697 inimest. Võrdluseks – veebruaris suutis «Helldivers II», samuti PlayStationi mäng, samaaegselt mängima panna 458 709 mängurit.

Numbrid «Concordile» pikka iga ei ennusta. Iroonilisel kombel on aga tegu teosega, mis on disainitud just pikka eluiga silmas pidades. Arendajad lubavad teosesse lisada uusi tegelasi, kaarte ja muud lisasisu. Aga lubadusi on varemgi murtud.

«Concord» on hea mäng, kohati lausa suurepärane. Kahjuks ei ole see tehtud mitte kellegi jaoks.