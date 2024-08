PIINLIK! Xbox astub teist korda järjest samasse ämbrisse

Nimelt selgus ühe hiljutise intervjuu käigus, et Xbox Series konsoolidel jääb mängu kaadrisagedus oodatust madalamaks. Nimelt sihitakse konsoolidel eelkõige 30 kaadrit sekundis.

«See on üksikisikuvaates ühele mängijale mõeldud teos, seal pole otseselt 60 kaadrit sekundis vaja,» sõnas teose kuntsiline juht Matt Hansen. «See võimaldab meil rohkem efektidele, valgustusele ja muule keskenduda.»

Tegemist ei ole esimese korraga, mil Xboxi mängu puhul sarnane samm on astutud. Mullu ilmunud Bethesda kosmoserollikas «Starfield» omas konsoolidel sama kaadrisagedust. Toona öeldi, et tegemist on tahtliku stilistilise valikuga.