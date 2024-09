Huawei tõi välja pidevalt vererõhku jälgiva meditsiinilise nutikella Watch D2

Terviklik terviseinfo

Lisaks vererõhu jälgimisele on Huawei Watch D2 varustatud kõigi tavapäraste tervise- ja treeningufunktsioonidega, mida oodatakse kõrgema klassi nutikellalt. Seade suudab mõõta vere hapnikutaset (SpO2), teha EKG-d (elektrokardiogrammi), mõõta pulssi, samme, kulutatud kaloreid, nahatemperatuuri ning sisaldab täpset GPS-i asukoha jälgimiseks liikuva treeningu ajal.

Disainilt on Huawei Watch D2 muutunud kompaktsemaks ja kergemaks võrreldes oma eelkäijaga, kuid ekraan on suurem. Sellel on õhuke alumiiniumkere, mis on higistamist ennetava rihmaga ja nahasõbralik. Uus disain sisaldab pööratavat krooni ehk pöördnuppu paremal küljel ning saadaval kahes toonis mudelid – kuldne ja must.

Nii nagu eelmise põlvkonna seadmel, on ka D2 rihm õhupadjakesega, mis täpsemaks mõõtmiseks täis pumbatakse. Foto: Huawei

Huawei Watch D2 mõõtmed on 48 x 38 x 13,3 mm ja kaal 40 grammi. Sellel on 1,82-tolline AMOLED ekraan, mille resolutsioon on 480 x 408 pikslit, pakkudes eredat pilti ka päikese käes heledusega kuni 1500 nitti.

Nutikella on võimalik isikupärastada mitmesuguste digitaalsete sihverplaatidega, mis ulatuvad klassikalistest osutitega analoogkella välimustest kuni humoorikate ja lilleliste kujundusteni.

Tervisesüsteem TruSense koosneb täppisrõhuandurist, minipumbast ja täispuhutavast õhupadjast, mis tagab vererõhu jälgimise ning kasutusmugavuse. Samuti on Huawei Watch D2 puhul täiustatud EKG analüüsi, südame rütmihäirete analüüsi, une jälgimise režiimi koos lõdvestuse režiimiga, mis jälgib vere ahpnikusisaldust SpO2, südamelööke, hingamist, stressitaset ja naha temperatuuri.

Kestab peaaegu nädala

Kella aku on juhtmevaba laadimisega ning kestab tüüpilisel kasutusel kuni 6 päeva. Watch D2 on IP68 reitinguga, mis tähendab, et see on tolmu- ja veekindel. Nutitelefoniga ühendub randmeseade üle Bluetoothi ja ühildub Androidi või iOS-iga telefonidega.

Huawei Watch D2 hind Eestis on ligi 400 eurot.