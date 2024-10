Värske uurimus paljastas, mis mänguritele tegelikult meeldib

Kui seni on arvatud – ja seda näikse toetavat ka kõnealuste teoste röögatu populaarsus –, et kõige eelistatumad on võrgupõhised mitmikmängud («Fortnite», «Counter-Strike 2», «League of Legends», «Valorant» jne), siis tegelikult tahab enamus siiski üksinda mänge kogeda.