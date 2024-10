Mängutööstuses toimub praegu suurejooneline põlvkondade vahetus, sõnab tippjuht

Sweeney esines hiljuti toimunud Unreal Festi raames ning rääkis, kuidas ülipopulaarse battle royale mängu «Fortnite» edu iseloomustab mängutööstuses aset leidvat põlvkonnavahetust.

Üks nähtustest, mis antud muudatust ilmekalt iseloomustab, on Sweeney sõnutsi asjaolu, et turule jõudvate mängude arenduskulud on aina suuremad, kuid tagasi teenitakse vähe.