TESLA CYBERCAB Elon Musk tõi välja isejuhtiva takso, mis tahab täielikult muuta autotransporti

Sammub ja veereb autonoomse tuleviku poole

«We, Robot» nimeline robotakso üritus toimus Warner Brothersi stuudiolinnakus, kus ettevõte on varem väidetavalt hoolega kaardistanud kogu piirkonda, nagu pealtnägijad märkasid, ehkki Musk väidab, et nende Full Self-Driving (FSD) juhtimisabisüsteem ei tugine kõrge eraldusvõimega kaartidele ning peaks suutma ka tundmatul tänavamaastikul liigelda.

Cybercab on varustatud Tesla AI5 pardaarvutiga ja see kasutab ainult kaameraid, nagu Tesla olemasolevatel sõidukitel, kirjutab Electrek vihjates sellele, et väljaspool pole liikuril näha Lidareid ega muid lisaseadmeid, mida kasutavad teised täielikult isesõitvad autod nagu näiteks Waymo või Cruise.

Isejuhtival autol pole rooli ega pedaale, keskel laiub vaid suur puuteekraan meelelahutuseks. Foto: Tesla

Tesla turuväärtus on praegu peaaegu võrdne kõigi teiste maailma autotootjate koguväärtusega, mis on suuresti seotud Muski lubadusega lahendada autonoomse sõidu väljakutsed ja luua tõeliselt isesõitev sõiduk. Lisaks teeb Tesla ka autonoomseid humanoidroboteid.

Kuigi Musk on korduvalt tõestanud, et suudab saavutada peaaegu võimatut, on autonoomsete sõidukite eksperdid Tesla lähenemisviisi siiski kritiseerinud, eriti seoses ettevõtte agressiivse püüdlusega arendada n-ö Level 2 juhtimisabisüsteeme, nagu Autopilot ja Full Self-Driving, mis nõuavad juhi pidevat valvsust, kirjutab AP.

Cybercabil pole laadimispesa, se täidab akut juhtmevabalt. Foto: Tesla

Ürituse ajal rõhutas Musk autonoomsete autode peamist eelist – ajavõitu: «Mõelge kogu ajale, mida inimesed autodes veedavad,» ütles ta, «ja ajale, mida nad edaspidi saavad pühendada lugemisele, filmide vaatamisele või töö tegemisele.»

Teised on isejuhimisega kaugemale jõudnud

Siiski on Tesla autonoomse tehnoloogia vallas maha jäänud mõnedest sellistest konkurentidest nagu Waymo ja Cruise, kes on oma juhita sõidukeid juba testinud miljoneid kilomeetreid. Robotaksode kasutuselevõtt on olnud aga täis väljakutseid – on esinenud juhtumeid, kus sõidukid on takistanud liiklust või põhjustanud õnnetusi.

Tesla on müünud Full Self-Driving tarkvara üheksa aastat, kuid selle usaldusväärsus on jätkuvalt kahtluse all, mainib The Verge. Musk väitis, et Tesla liigub järelevalvega Full Self-Driving süsteemist täielikult autonoomse järelevalveta versiooni suunas, kus reisijad võivad autos kasvõi magama jääda ja sihtkohta jõudes üles ärgata.

Vaata uue Tesla Cybercabi esitlust siit.