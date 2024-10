Amazon, Google ja Microsoft plaanivad apla tehisaru energiavajadust tagada tuumaenergiaga

Juulis teatas Google, et nende süsinikuheitmed on 2019. aastast alates kasvanud 48%, peamiselt andmekeskuste energiatarbimise ja tarneahela heitmete tõttu. Microsoft on kogenud sarnaseid probleeme, kuna andmekeskuste ja riistvara (sealhulgas pooljuhtide ja serverite) arendamine on suurendanud nende süsinikuheitmeid 31% võrreldes 2020. aastaga.

USA Elektrienergia Uurimisinstituudi hinnangul võivad andmekeskused tarbida 2030. aastaks 9% kogu riigi elektrist, mis on mitu korda suurem osakaal praegusest.

Tehnoloogiahiiud näevad tuumaenergias päästerõngast

Tehnoloogiaettevõtted on hakanud tähelepanu pöörama oma suurenevale süsiniku jalajäljele. Wall Street Journal teatas juulis, et kolmandik USA tuumajaamadest arutab lepinguid tehnoloogiafirmadega, et pakkuda elektrit nende andmekeskustele. Amazon on sõlminud lepingu ka Talen Energyga, et ehitada andmekeskus Pennsylvania osariigis asuva tuumajaama lähedal.

Google'i andmekeskus Middenmeeris Madalmaades. Selliseid hiigelehitisi kerkib praegu üle maailma, kuna tehnoloogiafirmade aina laienev tehisintellekt nõuab tohutuid arvutusvõimsusi ja energiat. Foto: Utrecht Robin / ABACA / Scanpix

Google teatas esmaspäeval, et nad on allkirjastanud maailma esimese ettevõtetevahelise lepingu tuumaenergia ostmiseks Kairos Poweri arendatavatest väikestest modulaarsetest reaktoritest. Google kavatseb ühendada esimese väikese reaktori võrguga 2030. aastaks, pakkudes 500 megavatti süsinikuvaba energiat.

Microsoft on samuti sõlminud 20-aastase elektrienergia ostulepingu Constellation Energyga, et taastada Three Mile Islandi jaama esimene reaktor. See toob Pennsylvaniasse juurde üle 800 megavati süsinikuvaba elektrit. Microsoft plaanib ka oma populaarse kontoritarkvara Microsoft365 pilveteenust jooksutada tuumaenergia toel.

Kõik kolm tehnoloogiahiidu on varem investeerinud ka päikese- ja tuuleenergiasse, kuid suurenenud nõudlus elektri järele sunnib neid otsima uusi lahendusi, et saavutada oma süsinikuheite vähendamise eesmärgid. Päike ja tuul ei pruugi apla tehisaru energiavajaduse kasvu piisavas mahus rahuldada.

Elektritarbimine kasvas maailmas eelmisel aastal rekordkõrgele tasemele, avaldades survet elektrivõrkudele üle kogu maailma ja suur osa sellest nõudlusest tuleb just andmekeskustest ning tehisintellekti teenustest.