ARVUSTUS Galaxy Buds3 Pro: hea heliga kõrvaklapid, mis mõnes asjas hoiavad kokku

Galaxy Buds3 Pro disain on küll uuenenud, kuid võib tunduda veidi tuttavlik ja isegi pisut igav, sest selliseid läbipaistva kaanega odavaid mudeleid on tundmatutelt tootjatelt täis paljud e-poed. Kuna aga tegemist on Samsungiga, siis nendes klappides on tootjale iseloomulikult peidus palju rohkem võimalusi ja funktsioone ning uut tehnoloogiat koos hea helikvaliteetiga, mis suudab konkureerida teiste tippklappidega.

Kui oled Samsungi seadmetega juba niigi seotud, siis võibki pidada Galaxy Buds3 Pro klappe nõudlikuma kasutaja jaoks õigeks valikuks. Kas ka teiste kasutajate jaoks, see on juba natuke keerulisem küsimus.

Disain ja mugavus

Galaxy Buds3 Pro disain on lihtne, kuigi pisut igav, nagu öeldud. Päris Apple Airpodsid need siiski pole, kasvõi sellepärast, et kuularite vars pole mitte ümmarguse, vaid kolmnurkse ristlõikega.

Need kolmnurga tahud või õigemini kõrva pannes tahapoole jäävad tahud on puutetundlikud ning alt otsast ka klõpsatavad.

Esialgu võib see olla harjumatu, sest kui libistad sõrme üle varre serva, siis klapid ei reageeri. Ka peab vajutama just varre alumist osa, kust kostab kerge klõps. Aga sellega pole probleeme, kui oled endale just need klapid igapäevaseks kasutamiseks valinud: sellega harjub juba üsna lühikese ajaga pidevalt proovides, kuidas kuulareid «silitada» ja «pigistada».

Kuulari vars on ristlõikelt kolmnurgakujuline, nii et selle üks tahk toimib puutepinnana. Kuulari varre otsa saab ka pigistada, et muusikat ja kõnesid juhtida. Foto: Kaido Einama