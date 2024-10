See USA osariik nõretab liitiumist – jaguks miljardi elektriauto jaoks

Liitium on praegu levinud tehnoloogiate juures kriitilise tähtsusega materjal laetavate akude, sealhulgas elektriautode jõuallikate tootmiseks, mis muudab iga uue leiukoha avastamise erakordseks sündmuseks. USA geoloogiakeskuse (United States Geological Survey ehk USGS) uus uuring viitab, et Arkansase edelaosas Smackoveri kihistu piirkonnas on 5–19 miljonit tonni liitiumit, kirjutab Washington Times. Need hinnangud põhinevad veeanalüüsidel ja masinõppe meetoditel. Kuigi potentsiaalselt võiks leitud liitium asendada kogu USA impordi, toovad teadlased esile, et liitiumi kaevandamine seal võib osutuda keerukaks ja kalliks.

Smackoveri kihistu, kust liitium pärineb, on tegelikult ajalooline nafta- ja gaasitootmispiirkond, kus sügavatest soolakihtidest pärit soolased veed sisaldavad rikkalikult liitiumit.

Nende soolaste veekihtide töötlemine ja puhta liitiumi eraldamine on aga väga aeganõudev ja kallis protsess. Üks tavapärane meetod on jätta soolvesi suurtesse basseinidesse, kuni vesi aurustub, ning seejärel koguda järelejäänud liitium kokku.

Liitiumi kaevandamisega käivad kaasas suured mürgijärved, mis nõuavad palju pinda. Pildil liitiumi setitamise basseinid Argentinas liitiumikaevanduse lähistel Salar del Rinconi soolaväljadel. Foto: Agustin Marcarian / Reuters / Scanpix

See protsess nõuab aga palju aega ja ruumi. Alternatiiviks on otsene liitiumi eraldamine (Direct Lithium Extraction ehk DLE), mis kasutab (mürgiseid) keemilisi lahuseid või filtreid, et liitium veest välja saada. Kuigi DLE tehnika on kiirem, on sellel veel mitmeid puudusi, sealhulgas võimalike väga mürgiste jäätmete teke.