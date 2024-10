VAATA VIDEOT Soome lendsüst - varsti ka meie vete kohal

Ühekohalise veesõiduki kergekaalulise süsinikkiust kere alla on tagumisele allveetiivale kinnitatud 18,8-kilovatine elektriline jõuallikas, mille tippkiiruseks on kuni 30 sõlme (umbes 55 km/h), kaks 5 kWh (48 V) Torqeedo akupakki tagavad enam kui 2-tunnise sõiduaja ühe laadimisega.

Elektrilise hüdrofoilerina on Pegasus keskkonnasäästlik ja vaikne ning seda saab kasutada veekogudel, kus sisepõlemismootoriga paadid on keelatud – kajakk jätab endast maha vaevumärgatava järellaine ning töötab peaaegu hääletult.

Nelja-aastase arendustöö tulemusena esmaesitleti Foil.One Pegasust esimest korda septembris Cannes’i jahtide festivalil ning see on nüüd eelmüügis üsna kopsaka hinnaga: 139 900 eurot. Põhjus on selles, et iga tellitud e-foiler valmistatakse praegu käsitööna ning võimaldab kohandusi vastavalt kliendi soovidele. Märkimist väärib aga see, et hinnas ei sisaldu veel Torqeedo akude (lisaks 8838 eurot) ja laadija (1764 eurot) maksumus. Kui keegi raatsib Eestis sellise raha veesõiduki eest välja käia, siis võib taolist ühekohalist liikurit varsti ka meie vetes näha.