Küberturbefirma avalikustas viieaastase võitluse Hiina häkkeritega, kes tahavad võrku üle võtta

Jäljed viivad teadlasteni

2022. aastal avastati , et häkkerid on osavalt ära kasutanud aastaid vanu turvaauke ja pääsenud võrguseadmetesse ilma sisse logimata, kirjutas MIT Tehcnology Review .

«Eriüksus» X-Ops hindas siis keskmise kindlusega, et Chengdus asuvate õppeasutuste ümber on koondunud uurimiskogukond, mis arvatavasti teeb koostööd turvauuringute valdkonnas, jagades leide nii tootjatega kui ka Hiina valitsusega seotud üksustega, kes viivadki läbi küberrünnakuid. Kuigi nende tegevuste ulatus pole täielikult kinnitatud, viitavad tõendid sellisest koordineeritud tegevusest ja teadusasutuste toetusest tõsisele ohtule.

Aastate jooksul on Hiina ründajad täiustanud oma taktikaid, kasutades mälupõhist uutmoodi pahavara, edasijõudnud tehnikaid ja kompromiteeritud võrguseadmete kasutamist massiivsete operatiivsete vaheseadmete võrkudena, et vältida enda avastamist.

Häkkerite häkkimine paljastas nende telgitagused

Kuigi need rünnakud on tihti seadnud küberjulgeoleku uurijad nii-öelda kaitsepositsioonidele, on proovitud minna ründajate vastu ka vastupealetungile. Sophose X-Ops paigutas näiteks kohandatud jälgimistarkvara seadmetesse, mille puhul nad tegid kindlaks, et need on kompromiteeritud. Siis asuti jälgima, mida üle võetud võrguseadmetega edasi plaanitakse teha.