Sony: planeerisime kallima PS5 mudeli tegemist juba enne odavama seadme ilmumist

Kuigi praeguse konsoolipõlvkonna alguses arvati, et sel korral jäävad niinimetatud vahepeatused tegemata, siis nüüd selgub, et Sony polnud sellist mõtet isegi pikalt kaalunud.

«Hakkasime PS5 Pro kallal töötama juba enne PS5 ilmumist – see oli meie jaoks järjekordne viieaastane projekt. On tehnoloogiaid, mida saame arendada kolme kuni viie aastaga.»

«Ma ei usu, et me uuendaksime enda konsooli igal aastal, kuid on asju, mida saame kokku pakkida, et tuua mängukonsoolide segmendi valikusse parimad asjad. See on meie visioon.»