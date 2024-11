VIDEO Torutransport nobedamaks: Euroopa Hyperloop jõudis katsetes uute kiirusteni

Selleks, et Hyperloopi katsetada, on Šveitsis valmis ehitatud pisemat sorti kiirendi – miniatuurne Hyperloopi ringikujuline mudel. Euroopa esimene toimiv hüperloopi katserajatis on nüüdseks jõudnud uue tõsise verstapostini: katsetustes simuleeriti 141-kilomeetrist Hyperloopiga reisi 11,8-kilomeetrisel ringrajal, saavutades (teoreetilise) kiiruse 488,2 km/h.

Eksperiment sai teoks Lausanne'i Föderaalse Tehnoloogiainstituudi (EPFL) teadlaste koostöös Vaudi äri- ja tehnikakooliga (HEIG-VD) ning Swisspod Technologiesiga osana projektist Linear Induction Motor Drive for Traction and Levitation in Sustainable Hyperloop Systems ehk LIMITLESS.

Kas nüüd hakkamegi torudes kiiresti reisima?

EPFLi Hyperloopi katserajatis on ringikujuline ja lihtsustab erinevate Hyperloopi tehnoloogiate kiiret prototüüpimist ja testimist. Kuid selles veel inimesed reisida ei saa, sest ehitatud vaakumtoru läbimõõt on 40 cm ja ümbermõõt 125,6 meetrit. See on tegeliku Hyperloopi tehnoloogia vähendatud (1:12) mudel, mis laseb tulevaste täismõõtmeliste katsete eeltulemusi hinnata väiksemas mastaabis.

Selline näeb välja miniatuurne Hyperloop, kus tehakse katseid enne täismõõtmelisele rajale minekut. Foto: EPFL / Murielle Gerber

Samuti pole torudes esialgu Elon Muski pakutud vaakumisarnast hõredat keskkonda – selgus, et selle jaoks läheks torutransport üüratult kalliks. Samas annab efekti õhu hõrendamine, et õhutakistus oleks ligikaudu sama väike, kui praegu kümne kilomeetri kõrgusel lendavatel reisilennukitel.

Katsete käigus hinnati sellises madalarõhulises keskkonnas liigutatava kapsli energiatarvet, tõukejõudu ja juhtimist mitmes erinevas kiiruse faasis, liigutades seda kokku 11,8 km pikkusel ringikujulisel rajal.

Passiivne toru aitab nn raudtee hinna alla viia