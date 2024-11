OOTAMATU TAKISTUS Mesilased peatasid Facebooki firma tehisaru energiaga varustamise

Mark Zuckerbergi juhitud Meta püüdis sõlmida lepingut tuumaelektrijaama operaatoriga, et varustada oma suurt andmekeskust süsinikuneutraalse energiaga, mis vastaks tehisintellekti ülikõrgetele energiavajadustele. Paraku on aga looduskaitse toonud ettevõtmisse pausi, vahendab Financial Times.