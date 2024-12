VIDEOD Vaata, milliseid ajumurdvaid trikke teeb OpnAI uus videogeneraator Sora

Üks peamisi kitsaskohti on Sora võimetus luua näiteks realistlikke iluvõimlemise videoid või muid sarnaseid inimestega stseene, kirjutab Futurism. Loodud klipid, kus kehaosad keerlevad ja sulanduvad üksteise sisse, sarnanevad pigem David Cronenbergi kehaõudukatele kui olümpiamängude iluvõimlemisele.

Riskikapitalist Deedy Das juhtis tähelepanu nendele grotesksetele videotele ja märkis, et see on endiselt tehisaru videovõimekuse «Turingi test», mis eristab masinat inimesest. Das jagas veel kolme Sora loodud kummalist videot, mis kõik näitavad sama tasakaalutust ja probleeme päris maailma kujutamisel.