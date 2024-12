Kus siis tegelikult toimub rohepesu?

Ja lõpetuseks veel ühest kombest – nimelt juba toimuva energiapöörde (mida siinmaal millegi tõttu rohepöördeks kutsutakse) kritiseerimisest, kui midagi energiavallas või majanduses tervikuna kiiva kisub. Energiapööre on arusaadava sisuga: uued energiakandjad peavad suutma elimineerida liigse süsinikuemissiooni atmosfääri ning soovitavalt võiks ka see kui palju me energiat ühe või teise asja tegemiseks kulutame, näiteks ringisebimiseks, pisitasa vähenema hakata. Selle muutuse teel on jonnakas ja ahvatlustest pungil must rüütel – naftaäri, mis on lihtsalt nii paganama tulus, et sellest loobumine meie majanduse mänguplatsil tundub sedavõrd valus. Mänguplast ise on saadud ahnust ja laiskust/mugavust korrutades. See on asja lühike kokkuvõte. Selle kõige kõrval on paraku ka teine mõõde. See on lingvistilis-semiootiline. Kohe selgitan: nimelt on tavaks saanud, et erinevate poliitiliste hoovuste tulemusena on Euroopa liidus inimestele pärandatud kõikvõimalikke nurisünnitisi. Viimasena meenub näiteks juba mainitud pudeli küljes kinni olev plastkork, varasemad on seotud näiteks taimsetest õlidest valmistatud biokütustega sisepõlemismootorite jaoks, või poliitiliste nõudmiste tulemusena tekkinud eriti säästlikest diiselmootoritest, millega püüti taas rikkuda loodusseadusi ning mis viis lõpuks suurte skandaalideni ja kohtuasjadeni ning megatrahvideni. Lingvistiline ja ka juriidiline rohelus on see, kui tõepoolest loodusseadusi eirates lajatatakse mingitele tegevustele peale rohelised pitserid ja kui see vaid sellega piirduks. Üks suuremaid silmamoondusi, mis on energiapöörde ja uue tööstuse muutuse asemel loodud on kuhjade viisi aruandlust, bürokraatiat ning sell peal elunev konsultatisooni- ja koolitusettevõtete ökosüsteem. Kui te arvate, et see kõik on tühi-tähi, siis te eksite. See ESG (Environmental, Social and Governance) süsteem, mis on aastate jooksul loodud ja juurdunud ei ole algselt üldse Euroopa liidu sünnitis ja tänaseks tiirleb ka pankade poolt osaliselt omaks võetud süsteemis ühtekokku 30 triljoni dollari väärtuses vara! Keskkonnast hoolimise egiidi alla on maailmas ja mõistagi Euroopaski tehnoloogiaarenduse asemel kosunud konsultatsiooniäri. Sisulise tehnoloogiapöördega tegeleda soovivad ettevõtjad on marus, et peavad tegelema asendustegevusega. On selge, et kui loodusseaduse asemele tulevad juriidilised tekstid oma semiootilise tasakaalukunstiga asendubki tehnoloogiline energiapööre millegi eriomaselt totraga. Näiteks hakatakse rääkima kui roheline ja vajalik on segada asfaldi sekka puidust saad imepurukest või siis seda, et maha võetud Eesti metsast lennukütuse tegemine on imeroheline. Keegi ei taipa vist küsida, et mille poolest on lennukimootoris puidust tehtud kemikaali põletamine keskkonnasõbralikum kui jõujaamades puidugraanulite põletamine. Aga polegi vaja küsida, sest tegelik ökoloogia ja tegelik tehnoloogia oma pärismaailmas toimivate loodusseadustega on asendatud ESG indulgentsidega: kui sertifitseeritud konsultant ütleb, et kõik on OK siis see peab ju ometi nii olema. Nii rändavad Kanda pensionäride raha ja Euroopa liidugi maksumaksjate raha plaanide elluviimiseks, mille peamine sisu on saada kulutamiseks kuhjaga ressursse. Vastustust tulemuste puudumise eest ei ole sest ESG pitser kaitseb ja annab garantii. Vaat selles on tegelik rohepesu. Olgu öeldud, et rohelistel poliitikutel või keskkonnaaktivistidel pole kõige sellega just palju pistmist. Neist on saanud reaalpoliitika ajajate ja pankurite jaoks sellised peibutuspardid, kelle peal osad ühiskonnaliikmed oma igapäist roheviha välja saavad elada.