Sokkide hirm: tehnoloogiamessil tuli välja käpaga robottolmuimeja

Kodumasinate tootja Roborock on välja töötanud mehaanilise abilise, mis aitab kokku koristada need tüütud sokid, riided ja pehmed mänguasjad, mida lapsed ning muidugi täiskasvanud igale poole laiali pilluvad. Täna alanud CES 2025 messil esitletud Saros Z70 on esmapilgul üsna tavaline ümmargune robottolmuimeja, kuid sellel on silmatorkavalt agressiivne robotkäsi, mis ulatub seadme keskosast välja ning võib napsata pihtide vahele kõike, mis teele ette jääb ja liiga raske pole.