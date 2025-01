Eesti pälvis suurimal tehnoloogiamessil CES maineka innovatsiooniauhinna

Eesti sai tunnustuse CTA poolt läbi viidud hindamise põhjal, mille käigus analüüsiti põhjalikult 75 riiki, sealhulgas kõiki 27 Euroopa Liidu liikmesriiki. Riike pandi ritta 17 kategoorias ja viies võtmevaldkonnas, jagades need lõpuks nelja kategooriasse: innovatsioonitšempionid (Innovation Champions), innovatsiooniliidrid (Innovation Leaders), innovatsiooni kasutuselevõtjad (Innovation Adapters) ja tagasihoidlikud uuendajad (Modest Innovators). Sama tiitel omistati Eestile ka 2023. aastal .

Auhinna vastu võtnud majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul on innovatsioon kollektiivne pingutus ja nõuab tugevat ökosüsteemi – talente, ettevõtluskeskkonda ja juurdepääsu rahastusele.

Tehnoloogiamessil CES on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu korraldatud stendil esindatud USA turul tegutsemisest huvitatud Eesti ettevõtted Nortal, Auve Tech ning e-Pavement, lisaks kuuluvad äridelegatsiooni ettevõtted 1oT, Verge Motorcycles, Donut Labs ning Cognuse.

CTA korraldatud CES konverents on üks maailma suurimad tehnoloogiasündmusi, mille fookus on innovatsioonil. CES 2025 toimub 7.–10. jaanuaril 2025 Las Vegases ning seal on esindatud maailma suurimad tehnoloogiaettevõtted ja innovaatorid.