Eesti firmad CES-il: kohapealsed muljed maailma suurimast tehnoloogiamessist

Kuna Eesti sai messikorraldaja Consumer Technology Associationi ehk CTA poolt «Innovatsioonitšempioni»​ tiitli, toob see messil osaleja arvates kindlasti Eestile tuntust juurde.

1oT tutvustas sel aasta CESil uut IoT eSIMi tehnoloogiat, mida hetkel välja töötatakse ja mis teeb asjade interneti (Internet of Things ehk IoT) seadmetele võrguühenduse haldamise ja teenuspakkuja vahetamise veelgi paindlikumaks. IoT eSIMi tehnoloogia on Eesti ettevõttel sertifitseeritud teise ettevõttena maailmas ning seega on võimalik kõige esimeste seas hakata lähitulevikus seda teenust pakkuma.

«Ameeriklased üldiselt Eestist väga teadlikud ei ole,» räägib Märt Kroodo, kui nende laua juures uuritakse 1oT kohta, «inimesi huvitab sageli see, kuidas on suutnud 30 töötajaga ettevõte sellised tehnoloogiad välja töötada, leida ligi 400 äriklienti üle maailma ning müüa üle 3 miljoni SIM ja eSIM kaardi ära ettevõtetele, kes majandavad nende SIM-idega 173 riigis üle maailma. Meil on selles osas hea tõdeda, et oleme alates 2018. aastast toimetanud kasumlikult ning suutnud oma äri orgaaniliselt kasvatada.»

1oT osaleb CESil juba neljandat aastat.​

Tehisaruga tegelev Nortal otsib uusi tarkvaraturge

Eesti üks suurimatest ja tuntumatest tarkvarafirmadest Nortal oli samuti Las Vegases esindatud. Oma muljeid jagas Nortali USA turu kasvudirektor Elizabeth Kiehner.

Millised on olnud selleaastased CES-i muljed ning mis on CESi põhiteemad, mis inimestele kõige rohkem huvi pakuvad?