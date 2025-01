Hiina hakkab rajama orbiidile hiiglaslikku elektrijaama

Kosmosesse ulatuvad päikesejaamad: suurem efektiivsus ja püsiv valgus

Kuigi energia kogumine kosmoses tundub Maa elanikele esmapilgul kasutu – justkui vajaks see hiiglaslikku pikendusjuhet –, on lahendus energia juhtmevaba edastamine kõrge energiatasemega raadiolainete kaudu Maal asuvatele vastuvõtjatele.

Hiina teadlane: projekt võib muuta maailma

Hiina inseneriakadeemia (CAE) liige ja raketiteadlane Long Lehao selgitas South China Morning Postile, et projekt on juba töös. Tema sõnul on see sama mastaapne kui Kolme Kuru Tamm, kuid viidud geostatsionaarsele orbiidile 36 000 kilomeetri kõrgusele Maast.