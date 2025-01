Osta, kui jaksad: LG tõi müügile esimese läbipaistva nutiteleri

Ehkki läbipaistvatest ekraanidest on räägitud juba aastaid ning neid ka messidel näidatud, on nüüd võimalik esimest sellist ka osta. Hind algab 58 tuhandest eurost ja selle eest saab läbi ekraani vaadata. Muidugi on 77-tolline tippmudel ka LG juhtmevaba tehnoloogiaga - tarkus ja pildimootor asub eemal ning suunab läbipaistvasse paneeli pildi juhtmevabalt.