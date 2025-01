ARVUSTUS Hämar elu väikese akujaamaga: kas veab päeva õhtusse ilma elektrivõrguta?

Tõesti, karbist pudeneb välja väike rihm, mis käib sangaga akujaama külge. See vihjab, nagu ka mõned reklaampildikesedki matkavatest inimestest, kaasaskantavusele. 4,5 kg pole küll teab mis kerge võrreldes alla kilogrammi kaaluvate uute sülearvutitega, kuid ilmselt abiks ikka, kui vaja näiteks mõne kilomeetri jagu läbi vesise metsa matkaonnini vedada või läbi paksu lahtilükkamata lume külateel maamajani jõuda.

Kuid kerge kaaluga tuleb kaasa selle akupaki suurim puudus: väiksem aku. Muidugi pole see nii kehv, kui mobiilide ja sülearvutite laadimiseks mõeldud taskusse pistetavad akupangad, kuid ilmselt pole mõtet loota kogu majapidamise toitmisele terve päeva jooksul. See on ikkagi mobiilsem vahend oluliste asjade, näiteks sülearvuti või külmkapi päästmiseks.