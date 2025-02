ARVUSTUS Honor Magic7 - kas parima kaameratelefoni järeltulija napsab tiitli?

Honor on Hiina firma, mis müüdi selle kunagise emafirma Huawei poolt maha, kuna viimasele hakkasid kehtima USA kaubandussanktsioonid ning Lääne 5G kiipe ja Google´i teenuseid seal enam kasutada ei saanud. Eraldunud Honor pääses sanktsioonide alt ja nüüd võib seda telefoni müüa kõigi Google´i teenustega nagu teisigi.

Kunagi aastaid tagasi, kui Honor kuulus Huaweile, sai see emafirmalt ka tehisintellektiga kaameratehnoloogia ning muud hüved ning on nüüd iseseisvana jätkanud suunda teha eriti häid kaameratelefone. Samuti on sel telefonil Hiinale iseloomulikult kirev ja veidi teistsuguse loogikaga kasutajaliides, kui oleme harjunud nägema muudes (näiteks USA või Lõuna-Korea) telefonides.