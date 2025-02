Minimal Phone: esimene e-paberist ekraani ja füüsilise klaviatuuriga rahvatelefon on kohal

Kui Minimal Phone aasta tagasi välja kuulutati , võis see tunduda kui järjekordne õhku haihtuv tehnoloogiaunelm, sest varemgi on sarnastele vidinatele raha kogutud ning midagi pole välja tulnud. Kuid pärast mitmeid viivitusi ja edasilükkamisi on maailma esimene Androidiga telefon, mis ühendab E Ink ekraani ja füüsilise QWERTY-klaviatuuri, lõpuks jõudnud projekti ühisrahastuses toetajateni.

Indiegogo platvormil sai see kasutajatelt rahastust kahes voorus üle 1,3 miljoni euro, mis on taoliste toetusprojektide puhul tohutu summa. See näitas, et turgu taolisele seadmele peaks olema.