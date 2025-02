Jaanuaris purustati Eestis õngitsus- ja petuskeemide rekord

Peagi algab tulude deklareerimine ja juba jaanuaris hakkasid levima Maksu- ja Tolliameti (MTA) nimel saadetud petusõnumid ja -kirjad, milles väideti, et inimesi ootab iga-aastane maksutagastus, hoiatab RIA. Konkreetse juhtumi puhul jaanuaris oli eriline see, et kasutaja suunati õngitsuslinki avama QR-koodi kaudu.