Ukraina uusim sõjadroon lendab nüüd juba 3000 kilomeetri kaugusele

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas eile, et riigi uusim pikamaadroon on nüüd edukalt läbinud katsetused, saavutades muljetavaldava lennuulatuse 3000 km, kirjutab Kyiv Independent . Venemaal jäävad selle haardeulatusse kõik strateegilised objektid Euroopa-osas, sealhulgas sõjaväebaasid, naftarafineerimistehased ja logistilised sõlmpunktid.

Seni on olnud Ukraina pikima ulatusega avalik õhurünnak Vene piirist ligikaudu 1800 km kaugusel Murmanski oblastis asuva Olenja lennuväebaasi pihta, kirjutab Militarnyi .

Kui tõmmata ring Harkivi kandist, siis ulatuks 3000 kilomeetrine ala just nii kaugele.

Ukraina valitsus on seadnud eesmärgiks toota vähemalt 30 000 pikamaadrooni aastaks 2025, et tugevdada oma kaitsevõimekust.

Kiievi lähedal toodetakse Raybird-droone, mis lendavad kuni 120 kilomeetri kaugusele. Ukraina on sõjatingimustes käivitanud nende masstootmise.

USA toetab droonide testimisel

Vaatamata USA abi peatumisele näivad jätkuvat tehnoloogia testimised Ukrainas. USA Kaitseuuenduste Üksus (Defense Innovation Unit ehk DIU) on eraldanud lepingud neljale ettevõttele, et hinnata Artemise projekti raames ühesuunaliselt kasutatavate droonide võimekust, kirjutab Interesting Engineering. See projekt käib koostöös USA kaitseministeeriumiga.