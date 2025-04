See ongi tulevik? Uus üliodav elektrikastikas Slate lubab särtsuautode hinnad alla tuua

Slate´i odavast elektriautost leiab üllatavaid asju, näiteks käsitsi vändatavad aknad. Suure ekraani vihkajad jäävad infopaneelist samuti ilma. Kuid see kõik vähendab auto hinda. Kes tahab, võib oma koduhoovis transformerina kokku panna kastika või hoopis edeva maasturi.

Värske idufirma, kuhu on oma raha pannud ka üks maailma rikkaimatest tehnoloogiainvestoritest, suureks sihiks on tuua odavad masinad tagasi autoturule – ja nende lähenemine sellele eesmärgile on kõike muud kui tavaline.